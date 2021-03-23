В метро полицейский откачал мужчину с помощью дефибриллятора

В метро спасли мужчину с помощью дефибриллятора. Фото: Фейсбук

В киевском метрополитене на станции "Дворец Спорта" работник киевского метро - полицейский - реанимировал 56-летнего мужчину. Сделал это с помощью дефибриллятора, который установлен на станции.

После оказания первой помощи пациента привезли в приемное отделение кардиологического корпуса Александровской клинической больницы. Мужчина находится в стабильном состоянии. Об этом на своей странице в Facebook написала врач Кристина Ярмолина.

"Через 10 часов с момента происшествия пациент ориентирован во времени, пространстве, собственной личности, без проявлений неврологического дефицита. Что это значит? Вовремя и правильно оказана неотложная помощь. Поэтому, стоя аплодируем герою, который спас сегодня жизнь, и всем-всем, кто борется за установление дефибрилляторов и обучение работников метрополитена ", - написала Ярмолина.

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Сейчас мужчина продолжает лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии.

В Киеве на 19 станциях метрополитена были завершены работы по установке дефибрилляторов в пределах проекта "РеаниМетро". Сотрудники полиции и Муниципальной стражи, которые там несут службу, прошли соответствующее обучение.