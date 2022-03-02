В Мелитополе оккупанты открыли огонь по людям на улице

В Мелитополе оккупанты стреляли в местных, которые вышли на улицу остановить захватчиков. Фото: facebook.com/mel

В Мелитополе Запорожской области оккупанты открыли огонь по местным жителям, которые вышли на улицу остановить захватчиков.

Соответствующее видео появилось в сети. В кадре видны несколько сотен человек, некоторые из них держат большой флаг Украины.

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"Стреляют, стреляют. Пугают. Но у нас люди ничего не боятся", – кричит девушка за кадром.

Отмечено, что в результате стрельбы есть раненные. Но официальной информации пока нет.

Российские оккупационные войска непрерывно обстреливают Мариуполь из разного оружия уже 12 часов. Из-за этих обстрелов люди не могут забрать погибших с улиц. По состоянию на 2 марта в Мариуполе пострадали 109 мирных жителей, из них 75 – мариупольцы, 19 – жители Сартаны, 1 – Сопино, 10 – другие населенные пункты Мариупольского района.