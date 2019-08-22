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четверг, 22 августа 2019 10:45

В маршрутке тело пролежало больше двух часов

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В маршрутке тело пролежало больше двух часов
Жінка померла в маршрутці. Фото: Ярослава Фонина

22 августа в Полтаве на остановке "4 поликлиника" умерла женщина.

Журналист Gazeta.ua побывал на месте происшествия.

"Говорят, что плохо стало. Она упала прямо в маршрутке. Это от людей слышала", - около десятой утра рассказала полтавчанка Людмила. Фамилию не назвала.

Женщине стало плохо около семи утра. Умерла почти сразу. Скорую вызвали уже по факту смерти.

Медики осмотрели тело, однако в больницу не забирали.

"Не имеем права. Если человек умер не в карете скорой помощи, то вызываем полицию. Полиция уже обращается к судмедэкспертам, только после их осмотра, тело доставляют в морг", - сообщила заместитель главного врача станции ЭМП Лариса Мирошниченко. От чего умерла женщина, в быстрой не знают - отметили, что "покажет вскрытие".

Кроме этого, Лариса Ивановна рассказала, что такие случаи по всей области случаются почти каждый день.

В 9:30 утра, когда журналист был на остановке, полиция уже работала на месте происшествия.

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20 августа в одном из домов по ул. Бастионной в Киеве нашли труп 69-летней женщины. Предварительно, она умерла еще зимой.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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