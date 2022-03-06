В Мариуполе сегодня пройдет эвакуация

Российские оккупанты обстреливали город.

В Мариуполе с 12:00 начнется эвакуация населения.

По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко 6 марта с 10:00 до 21:00 будет режим тишины.

В качестве гуманитарного "зеленого" коридора для эвакуации будет выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:

СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53)

Драматический театр (Театральная площадь, 1)

Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193)

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Следуя маршруту гуманитарного коридора можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами).

В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного креста.

Просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт.

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Дополнительное оповещение жителей города будет проходить силами национальной полиции.

В Мариуполе тысячи раненых мирных жителей, подсчитать количество погибших пока невозможно.