В Мариуполе сегодня пройдет эвакуация

В Мариуполе с 12:00 начнется эвакуация населения.
По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко 6 марта с 10:00 до 21:00 будет режим тишины.
В качестве гуманитарного "зеленого" коридора для эвакуации будет выбран маршрут Мариуполь – Портовское – Мангуш – (в объезд Никольского) Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.
Эвакуация населения будет происходит из трех локаций муниципальными автобусами:
СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53)
Драматический театр (Театральная площадь, 1)
Кальмиусская районная администрация – (пр. Металлургов, 193)
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Следуя маршруту гуманитарного коридора можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами).
В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного креста.
Просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения – берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт.
Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Дополнительное оповещение жителей города будет проходить силами национальной полиции.
В Мариуполе тысячи раненых мирных жителей, подсчитать количество погибших пока невозможно.
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