В Луцке "заминировали" областную больницу

Фото: volynnews.com

В Луцке неизвестные сообщили о заминировании Волынской областной больницы.

Речь идет о заминировании здания областной больницы, находящейся на улице Грушевского, сообщили Волынские новости.

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"Какими мотивами можно объяснить действия нелюдей, которые "заминировали" областную больницу?" - пишет в социальной сети Олег Иванюк.

Кроме того, поступило сообщение о заминировании ЦНАПа.

"Уважаемые посетители! В связи с сообщением о заминировании помещения работу ЦПАУ приостановлено! О возобновлении работы будет сообщено дополнительно!" – говорится в тексте.

Полицейские установили, что ложные электронные сообщения о минировании объектов в киеве поступают из серверов, которые находятся на территории Российской Федерации.

В Киеве неизвестный сообщил о заминировании в главном корпусе Национального торгово-экономического университета, что расположен на улице Киото возле станции метро Лесная.