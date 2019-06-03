В Луцке "заминировали" областную больницу

В Луцке неизвестные сообщили о заминировании Волынской областной больницы.
Речь идет о заминировании здания областной больницы, находящейся на улице Грушевского, сообщили Волынские новости.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Николаевщине заминировали АЭС
"Какими мотивами можно объяснить действия нелюдей, которые "заминировали" областную больницу?" - пишет в социальной сети Олег Иванюк.
Кроме того, поступило сообщение о заминировании ЦНАПа.
"Уважаемые посетители! В связи с сообщением о заминировании помещения работу ЦПАУ приостановлено! О возобновлении работы будет сообщено дополнительно!" – говорится в тексте.
Полицейские установили, что ложные электронные сообщения о минировании объектов в киеве поступают из серверов, которые находятся на территории Российской Федерации.
В Киеве неизвестный сообщил о заминировании в главном корпусе Национального торгово-экономического университета, что расположен на улице Киото возле станции метро Лесная.
Комментарии