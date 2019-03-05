В Лондоне заминировали два аэропорта и железнодорожную станцию

В Лондоне подложили взрывчатку в аэропорты и на железнодорожную станцию. Фото: Tripway.com

В двух аэропортах и ​​на железнодорожной станции Лондона нашли взрывчатку.

Как отмечается, 5 марта на железнодорожной станции "Ватерлоо", а также в аэропортах Хитроу и Сити обнаружили почтовые картонные коробки, в которых были самодельные взрывные устройства. Об этом сообщает Sky News.

Взрывчатку нейтрализовали, никто не пострадал. Однако, правоохранители предполагают, что взрывные устройства могли подбросить и на другие объекты. Полицейские связали все случаи в одно "звено цепи" и призвали горожан "проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию".

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