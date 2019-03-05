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вторник, 05 марта 2019 20:07

В Лондоне заминировали два аэропорта и железнодорожную станцию

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В Лондоне заминировали два аэропорта и железнодорожную станцию
В Лондоне подложили взрывчатку в аэропорты и на железнодорожную станцию. Фото: Tripway.com

В двух аэропортах и ​​на железнодорожной станции Лондона нашли взрывчатку.

Как отмечается, 5 марта на железнодорожной станции "Ватерлоо", а также в аэропортах Хитроу и Сити обнаружили почтовые картонные коробки, в которых были самодельные взрывные устройства. Об этом сообщает Sky News.

Взрывчатку нейтрализовали, никто не пострадал. Однако, правоохранители предполагают, что взрывные устройства могли подбросить и на другие объекты. Полицейские связали все случаи в одно "звено цепи" и призвали горожан "проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию".

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В Иране смертник напал на автобус с бойцами Корпуса Стражей Исламской революции, погибли по меньшей мере 20 человек. Нападение произошло в юго-восточной провинции Систан и Балучистан, расположенной на границе с Пакистаном.

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Дата
05
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