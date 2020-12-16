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среда, 16 декабря 2020 11:45

В лобовом столкновении легковушек погибли три человека
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На Черниговщине в лобовом столкновении двух легковушек погибли 3 человека.

Авария произошла сегодня около 4:00 возле села Лихачев Носовского района. Водитель одной из легковушек вылетел на встречную полосу и влетел в другую машину, сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

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Авария произошла сегодня около 4 утра возле села Лихачев Носовского района
Фото: cn.npu.gov.ua
Все погибшие и пострадавшие - жители Сумской области
Погибли три человека

"39-летний водитель автомобиля Chery Amulet выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Renault Megane под управлением 44-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водители обоих автомобилей и пассажир Chery Amulet Еще 4 пассажира (по 2 с каждой машины) с травмами разной степени тяжести госпитализировали. Все погибшие и пострадавшие - жители Сумской области", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

В Одесской области произошла смертельная ДТП с участием двух автомобилей. Авария произошла на трассе Одесса-Рени, между селами Баштановка и Спасское. 40-летний водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль 49-летней женщины.

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