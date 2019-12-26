В лобовом столкновении авто погибла женщина, трое детей в больнице

На Николаевщине в результате лобового столкновения автомобилей Lada и Volkswagen Touareg один человек погиб, еще 6 получили травмы, в том числе трое детей.

Авария произошла 26 декабря около 10:15 на 116 км автодороги Н-24 "Благовещенское-Николаев", сообщили ГУ ДСНС Украины в Николаевской области.

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В результате столкновения погибла женщина 1955 г.р. с первого авто, водителя зажало в автомобиле. Спасатели деблокировали пострадавшего, а медики, предоставив неотложную помощь, каретой скорой помощи доставили в Южноукраинскую городскую больницу.

В другой машине находилось 5 человек, 2 взрослых и 3 детей. С травмами различной степени всех пострадавших направлены в больницу г. Южноукраинск.

Сейчас спасатели деблокирует тело погибшей женщины, на месте работает полиция.

16 декабря около 23:00 в ДТП погибли три человека. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком "Ивеко".