В летнем лагере произошло массовое отравление детей

Предварительно всем детям установили диагноз-острый энтероколит. ФОТО: Общественное телевидение

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в детском лагере "Медик-2" произошло массовое отравление детей.

В больницу попали 43 ребенка. У всех одинаковые симптомы: рвота и высокая температура, сообщает ТСН.

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Предварительно всем детям установили диагноз-острый энтероколит.

Состояние больных оценивают как средней тяжести.

На полонине Крынта вблизи села Замагора в Верховинском районе на Ивано-Франковщине отравились 13 туристов, из них 3 ребенка.