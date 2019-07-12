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пятница, 12 июля 2019 12:20

В летнем лагере произошло массовое отравление детей

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В летнем лагере произошло массовое отравление детей
Предварительно всем детям установили диагноз-острый энтероколит. ФОТО: Общественное телевидение

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в детском лагере "Медик-2" произошло массовое отравление детей.

В больницу попали 43 ребенка. У всех одинаковые симптомы: рвота и высокая температура, сообщает ТСН.

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Предварительно всем детям установили диагноз-острый энтероколит.

Состояние больных оценивают как средней тяжести.

На полонине Крынта вблизи села Замагора в Верховинском районе на Ивано-Франковщине отравились 13 туристов, из них 3 ребенка.

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