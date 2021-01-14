В лесу нашли мертвым мужчину, которого разыскивали 2 недели

Мужчину, который исчез две недели назад, нашли мертвым Фото: blitz.if.ua

На Полтавщине в лесу нашли тело 48-летнего мужчины.

Его разыскивали 2 недели, сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

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"Тело погибшего с многочисленными телесными повреждениями обнаружили 11 января во лесном массиве, возле одного из сел Полтавского района. Как выяснили оперативники и следователи, 48-летний мужчина почти 2 недели находился в розыске как без вести пропавший. Через сутки после обнаружения тела оперативные работники управления уголовного розыска установили личность подозреваемого в убийстве мужчины. Полицейские выяснили, что в конце декабря погибший встретился с 48-летним знакомым, который живет в одном из соседних сел Полтавского района. Во время совместного отдыха между ними возникла драка. Когда хозяин понял, что гость не двигается, загрузил тело в собственный автомобиль и вывез в лес, за пределы села", - сказано в сообщении.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина скончался из-за тяжелой черепно-мозговой травмы.

Убийцу взяли под стражу. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Запорожской области 10 января нашли мертвым 55-летнего Анатолия Суботина из Донецкой области, пропавшего более 2 недели назад. Он был раздет и разутый.