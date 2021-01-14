В лесу нашли мертвым мужчину, которого разыскивали 2 недели

 
Ексклюзивы
1/5
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Просмотров: 180
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Просмотров: 342
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 432
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 1674
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
Просмотров: 2835
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Просмотров: 1440
Карантины не имели никакого значения
Карантины не имели никакого значения
1 Просмотров: 504
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Просмотров: 1989
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2016
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1 Просмотров: 504
Фото
Все фото
5
5
5
7
3
На скорости влетели в отбойник: в страшном ДТП погибли 2 брата
На скорости влетели в отбойник: в страшном ДТП погибли 2 брата
Разыскали 6-летнюю девочку, которая пропала с тетей и ее сожителем
Разыскали 6-летнюю девочку, которая пропала с тетей и ее сожителем
Девушка-водитель врезалась в автомобиль Нацполиции, пострадала патрульная
Девушка-водитель врезалась в автомобиль Нацполиции, пострадала патрульная
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
В ДТП автомобиль перевернуло на бок - водитель был &quot;под кайфом&quot;
В ДТП автомобиль перевернуло на бок - водитель был "под кайфом"
Видео
Все видео
Как наказали учительницу, которая избила шестиклассника
Как наказали учительницу, которая избила шестиклассника
Передал через забор: украинец на границе взял у россиянина рубли, чтобы поменять их в банке
Передал через забор: украинец на границе взял у россиянина рубли, чтобы поменять их в банке
Мужчина зарезал канцелярским ножом бывшую жену
Мужчина зарезал канцелярским ножом бывшую жену
Неизвестные на территории гаражей постреляли бездомных собак
Неизвестные на территории гаражей постреляли бездомных собак
Сельского врача травят за ношение маски
Сельского врача травят за ношение маски
Интервью
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 432
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2016
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 369
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 369
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 324
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1323
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 14 января 2021 12:49

В лесу нашли мертвым мужчину, которого разыскивали 2 недели

  Комментировать
В лесу нашли мертвым мужчину, которого разыскивали 2 недели
Мужчину, который исчез две недели назад, нашли мертвым Фото: blitz.if.ua

На Полтавщине в лесу нашли тело 48-летнего мужчины.

Его разыскивали 2 недели, сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 31-летний мужчина задушил жену на глазах у детей

"Тело погибшего с многочисленными телесными повреждениями обнаружили 11 января во лесном массиве, возле одного из сел Полтавского района. Как выяснили оперативники и следователи, 48-летний мужчина почти 2 недели находился в розыске как без вести пропавший. Через сутки после обнаружения тела оперативные работники управления уголовного розыска установили личность подозреваемого в убийстве мужчины. Полицейские выяснили, что в конце декабря погибший встретился с 48-летним знакомым, который живет в одном из соседних сел Полтавского района. Во время совместного отдыха между ними возникла драка. Когда хозяин понял, что гость не двигается, загрузил тело в собственный автомобиль и вывез в лес, за пределы села", - сказано в сообщении.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина скончался из-за тяжелой черепно-мозговой травмы.

Убийцу взяли под стражу. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Запорожской области 10 января нашли мертвым 55-летнего Анатолия Суботина из Донецкой области, пропавшего более 2 недели назад. Он был раздет и разутый.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В лесу нашли мертвым мужчину, которого разыскивали 2 недели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Оперу Пуччини раскритиковали за сцену пыток

8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан

Москву осудили за вмешательство в дела другой страны

Украина отдала ядерное оружие. Россия обязывалась не нападать

ООН потребовала вывести войска из страны

Бывший муж более 30 лет присылал розы на могилу Монро

Закончилась война в Европе

Нашли скульптуру жреца из Трои

Президент бежал из страны

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
9
 1 Просмотров: 42240
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 9432
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
 Просмотров: 9406
Стиль без помпезности: показали модные виды тюлей
Стиль без помпезности: показали модные виды тюлей
17
 Просмотров: 7029
Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок
Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок
3
 Просмотров: 6480
Происшествия
Правоохранители под видом "детективного агентства" сливали закрытую информацию россиянам
Правоохранители под видом "детективного агентства" сливали закрытую информацию россиянам Просмотров: 135
Вооруженный "блогер" напал на подростков
Вооруженный "блогер" напал на подростков Просмотров: 117
Как наказали учительницу, которая избила шестиклассника
Как наказали учительницу, которая избила шестиклассника
 Просмотров: 333
На автовокзале мужчина упал с 3-го этажа
На автовокзале мужчина упал с 3-го этажа Просмотров: 288
На скорости влетели в отбойник: в страшном ДТП погибли 2 брата
На скорости влетели в отбойник: в страшном ДТП погибли 2 брата
5
 Просмотров: 1449
Больше всего комментируют
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
1
Сторонников независимости давили танками
1
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1
Covid-вакцина, которую собирается закупить Украины, эффективна на 50% - исследование
Голосов: 831
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть