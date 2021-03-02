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вторник, 02 марта 2021 14:28

В лесу нашли мертвым 18-летнего мужчину

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В лесу вблизи села Имстичево Хустского района на Закарпатье нашли мертвым 18-летнего мужчину. В этом месяце должен был праздновать девятнадцатилетие.

На тело наткнулся местный житель, который выгуливал собак, 1 марта. Эту информацию подтвердили в областной полиции.

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"На месте происшествия тело парня осматривали эксперты, по внешним признакам следов насильственной смерти не было обнаружено. Тело направили на вскрытие. Медики также не обнаружили никаких насильственных следов. Телесные повреждения, полученные им, характерные для падения с высоты", - рассказала начальница отдела коммуникации областной полиции Анна Дан, передает ТСН.

Погибший - житель села Имстичево. Вероятно, причиной смерти могло стать самоубийство, по данным издания Mukachevo.net.

В сети публикуют фото погибшего, где пишут, что его звали Михаилом.

Автор: zakarpattya.net.ua
  В лесу на Закарпатье нашли мертвым 18-летнего мужчину. Причину смерти устанавливают эксперты
В лесу на Закарпатье нашли мертвым 18-летнего мужчину. Причину смерти устанавливают эксперты

В общежитии в Коростышеве Житомирской области нашли мертвой 18-летнюю студентку. Предварительно - отравилась, наглотавшись медикаментов.

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Дата
02
марта

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