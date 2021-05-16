В лесополосе нашли труп пропавшего 14-летнего школьника

16 мая в лесополосе на окраине Ананьева Одесской области нашли повешенным 14-летнего Никиту Чуприна.
Он исчез накануне около 18:00 после ссоры с родными. Родители сразу обратились в полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.
"Полицейские опросили друзей несовершеннолетнего, проверили заброшенные дома, лесопосадки, в одной из которых обнаружили мальчика в петле. Внешних следов насильственной смерти на его теле не было", - рассказали полицейские.
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Парень якобы поссорился с бабушкой, которая заставляла его полоть грядки, по сообщению местных СМИ.
Все обстоятельства гибели парня устанавливают полицейские. Открыли уголовное производство.
В Вышгороде Киевской области нашли мертвым 14-летнего парня. Школьник собирался идти в музыкальную школу, но на занятия так и не появился. На телефонные звонки не отвечал. Мать обратилась в полицию. Его нашли в петле. Перед тем говорил друзьям, что хочет подорвать боевые патроны.
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