В квартире заживо сгорел мужчина. Его несовершеннолетнего сына спасли

В Горишних Плавнях Полтавской области в многоэтажке вспыхнула квартира, в которой находились отец с несовершеннолетним сыном.

Мужчину спасти не удалось, сообщили в Горишнеплавненском городском секторе ГУ ДСНС Украины в Полтавской области.

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Автор: facebook.com/people/Горішньоплавнівський-Міський-Сектор-Дснс Пожар тушили 5 спасателей

Автор: facebook.com/people/Горішньоплавнівський-Міський-Сектор-Дснс Мужчину спасти не удалось

"11 января в 09.59 ч. Поступило сообщение о пожаре в квартире на 1-м этаже 9-ти этажного жилого дома по проспекту Героев Днепра. Прибыв на место вызова, было обнаружено горение в квартире. На время возникновения пожара в квартире находились мужчина 1976 рождения и мальчик 2013 рождения. Спасатели спасли мальчика 2013 рождения. Мужчина 1976 года рождения от ожогов, полученных в результате пожара, умер. Тело направлено в БСМИ Кременчуг ", - говорится в сообщении.

Пожар тушили 5 спасателей. Его убытки устанавливаются. Предполагаемая причина - курение в постели.

В Запорожье сгорел частный дом на ул. Станиславского. Загорелось 10 января в 9:45. На пепелище спасатели нашли тела 2 женщин. Ими оказались 91-летняя хозяйка дома и ее 86-летняя сестра.