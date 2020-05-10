В квартире с людьми взорвалась граната

Двое мужчин получили ранения. Фото: pexels.com

В ночь с 8 на 9 мая в квартире дома на улице Харьковской в ​​городе Каменское Днепропетровской обл. произошел взрыв.

По предварительным данным, в одной из комнат обнаружили оболочку от Ф-1, кольцо с чекой и запал УЗРГМ, сообщает "Информатор" со ссылкой на свои источники.

Мужчины 1993 и 1995-го годов рождения попали в больницу. В тот вечер они выпивали дома.

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Хозяин квартиры получил осколочные ранения спины, рук и ног. Был без сознания после взрыва. Его товарищ получил минно-взрывную травму, осколочные ранения бедра и предплечья. Медики оказали ему необходимую помощь и отправили домой.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

В Кропивницкому правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов у местного жителя. Оружие обнаружили у ранее судимого уроженца другого государства, передает Департамент коммуникации Национальной полиции.