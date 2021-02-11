В квартире обнаружили тело мужчины, умершего два года назад

У квартирі випадково знайшли тіло чоловіка. Фото: Високий замок

В Чернигове в квартире одной из многоэтажек обнаружили тело мужчины.

Жители дома вызвали участкового, поскольку из квартиры сверху лилась вода, рассказали в ГУ ЧП в области.

После открытия квартиры, там обнаружили тело мужчины, который умер, по предварительным оценкам, полтора-два года назад.

Своего соседа жители дома как раз и не видели где-то два года.

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Есть ли в его смерти криминальная составляющая, пока не известно. Дело расследуют.

В Лисичанске Луганской области 89-летняя женщина нашла в сарае мешок с кусками человеческого тела. Выяснилось, ее 43-летний внук забил 45-летнего товарища. Расчленил его, чтобы скрыть следы преступления.