В курортном поселке зарезали работника

Фото: od.npu.gov.ua

В Затоке Одесской области 23-летний житель Сум ударил несколько раз ножом 48-летнего мужчину, который приехал на заработки из Львовской области. Забрал его сумку с деньгами и скрылся.

Работники магазина, у которого все произошло, вызвали "скорую", но спасти жизнь пострадавшему не удалось. Злоумышленника задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Нападавшего задержали, не дав ему убежать из поселка, где он отдыхал с семьей. Кроме того, изъяли вещественные доказательства - похищенные вещи убитого и нож, от которых мужчина пытался избавиться", - сказано в сообщении.

За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В подъезде дома по пр. Богоявленском в Николаеве порезали 32-летнего мужчину. Пострадавшего с ранениями в грудь и спину госпитализировали. Резником оказался 21-летний местный житель. Оказалось, он перепутал потерпевшего со знакомым.