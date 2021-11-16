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вторник, 16 ноября 2021 03:47

В курортном поселке Одесщины загорелась база отдыха

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В курортном поселке Грибовка Одесской области загорелась база отдыха "Лаванда". Погибших и пострадавших нет.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горит двухэтажное деревянное здание. В тот момент площадь возгорания составила примерно 300 кв. м, сообщили в ГУ ГСЧС в Одесской области.

Автор: ГУ ГСЧС в Одесской области
 

Тушить пламя было сложно из-за порывистого ветра.

Автор: ГУ ГСЧС в Одесской области
 

Воду набирали из водоема, расположенного рядом.

Автор: ГУ ГСЧС в Одесской области
 

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В Одессе горел популярный ночной клуб True Man. Заведение, расположенное в районе пляжа "Дельфин".

Во время инцидента клуб не работал. Погибших и пострадавших нет.

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