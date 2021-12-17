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пятница, 17 декабря 2021 13:21

В Кривом Роге шахтер получил травмы под обвалом породы

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В Кривом Роге шахтер получил травмы под обвалом породы
Горняк получил многочисленные переломы. Фото: Pexels

На шахте "Октябрьская" в Кривом Роге произошел обрушение породы. 35-летний крепежник получил переломы.

Шахта принадлежит министерству Промышленной политики Украины, сообщает пресс-служба ГСЧС в Кривом Роге.

Авария произошла 16 декабря. На горизонте 1283 м кусок породы упал на крепежника участка №6.

"С помощью ношей и канатов мужчину подняли на поверхность и передали экстренной медицинской помощи с последующей госпитализацией в городскую больницу №2 в отделение политравмы", - сообщила пресс-секретарь спасателей Криворожского района Светлана Чередниченко.

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У пострадавшего диагностировали перелом левой ключицы, перелом правой ноги, рубленую рану левой щеки, закрытую черепно-мозговую травму и подозревают перелом руки.

Ранее СБУ предупреждает Кабмин, что сложившаяся ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. Служба направила Кабинету министров Украины отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере. Украина в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы из-за критически низких запасов угля.

Сегодня премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что проблема дефицита угля в Украине решена.

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Дата
17
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