В Кривом Роге из реки вытащили тело мужчины, который накануне прыгнул с моста

С реки Саксагань, в Кривом Роге утром 6 мая извлекли тело мужчины, который накануне вечером прыгнул с моста.
Труп нашли водолазы, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям региона.
Мужчина прыгнул с моста 5 мая в 22:10, он был в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы сообщили об этом соответствующие органы и на место прибыли спасатели, которые с помощью лодки и фонарика обследовали акватарию реки, но ничего не нашли.
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На следующий день поисками занялись водолазы, которые обнаружили труп на глубине 3 м. Тело мужчины отвезли на судебно-медицинскую экспертизу.
Между селами Алексеевка и Соколец Немировского района Винницкой области в реке Южный Буг нашли затонувший автомобиль нa глубине около 2 метров. В салоне обнаружили тела 54-летнего Юрия и 52-летней Инны Нахимчукив.
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