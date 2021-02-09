В котельной погиб работник: что известно

В Хмельницком 8 февраля в котельной ГКП "Хмельницктеплокоммунэнерго" на ул. Степана Бендеры погиб работник.

Мужчине было 64 года, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Хмельницкой области.

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Фото: km.dsns.gov.ua

"8 февраля в 19:49 в Оперативно-координационный центр позвонили медики и сообщили, что нужна помощь в деблокирования тела мужчины со шнека для подачи древесной щепы. На месте вызова спасатели с помощью экскаватора-погрузчика расчистили деревянную щепу вокруг погибшего, после чего с помощью специнструментов освободили тело 64-летнего мужчины со шнека и передали его работникам полиции", - говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии выясняют полицейские.

В Житомирской области 42-летний электромонтер горно-обогатительного комбината погиб, когда пытался забрать ветку с линии электропередач. Его коллеги уверяют, что мастер сказал им о том, что ЛЭП обесточена. Но оказалось, что это не так, и мужчина получил удар током в 35 кВт.