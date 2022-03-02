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среда, 02 марта 2022 16:34

Спецтема: Напад Росії на Україну

В Коростене с воздуха атаковали блокпост: есть погибшие и раненые

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В Коростене с воздуха атаковали блокпост: есть погибшие и раненые
В Коростене с воздуха атаковали блокпост. Четверо погибших. Фото: 1news.zp.ua

Возле Коростеня Житомирской области была воздушная атака.

Есть погибшие и раненые, рассказал мэр Коростеня Владимир Москаленко, передает "УНИАН".

"Была воздушная атака. У нас там большой блокпост стоит - пропуск на 5 направлений. Погибли два человека и пятеро ранены. Там стоят военные, полиция и тероборона. Погиб один военный и гражданская женщина, пассажирка проезжавшего автомобиля", - рассказал Москаленко.

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На странице "Коростень Официальный Информационный" сообщают, что погибли четверо. Еще пять человек спасают, сообщил блогер Назар Приходько.

В результате удара из строя также вышла передающая башня, сообщила директор местного телеканала "Коростеньмедиа" Светлана Барановская в Facebook.

"Произошла воздушная атака блокпоста, есть раненые. Передаточная башня "Коростеньмедиа" в Т2 вышла из строя", - сообщила Барановская.

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Житомиру. Повреждены не менее 10 частных домов и окна в городской больнице.

Погибли два человека, а трое получили травмы.

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