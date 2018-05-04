В коробках с роликами нашли кокаин на 8 млн грн

Киевлянина поймали с 5 кг кокаина в коробках с роликовыми коньками. Фото:СБУ

В Борисполе на территории Киевской таможни задержали киевлянин с 5 кг кокаина в коробках с роликовыми коньками.

"Ранее судимый за уголовные преступления житель столицы заказывал кокаин у своего знакомого из одной из стран Центральной Америки. "Товар" поступал в Украину через зарубежные грузовые отправления. Используя связи в криминальном мире, делец сбывал наркотики в разные регионы страны, в частности с помощью курьеров", - сообщили в пресс-центре СБУ.

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Стоимость обнаруженной партии наркотиков на "черном рынке" составляет свыше 8 млн грн.

Сейчас решают вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. Открыли уголовное производство по статье о контрабанде наркотических средств.

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