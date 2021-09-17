В комнате рванул газ: подробности и фото взрыва в многоэтажке

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Причиной взрыва в квартире девятиэтажки в Долгинцевском районе Кривого Рога стала газовая смесь неизвестного происхождения. Начался пожар. Очаг был не в кухне, а в комнате.

Дети не пострадали. Их из квартиры вывели соседи. Дед надышался чадом, он в больнице, сообщает в Telegram местный журналист Олег Ермолинский.

Огнем повреждено имущество на площади 20 кв. м.

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Окончательную причину взрыва устанавливают эксперты.

Официальных комментариев о взрыве пока нет.

В девятиэтажке в Долгинцевском районе Кривого Рога раздался взрыв сегодня, 17 сентября. На балконе седьмого этажа были заблокированы дети, они звали на помощь. Взрывной волной вынесло оконные конструкции.