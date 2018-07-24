В колодце нашли тело пропавшего 29-летнего мужчини

Мужчина исчез два дня назад. Фото: images.unian.net

В Тернопольской области в заброшенном колодце обнаружили тело 29-летнего мужчины, которого разыскивали два дня.

Об исчезновении сына в полицию сообщила жительница села Кордышев Шумского района Тернопольской области, которая рассказала, что уже два дня как он пропал, - пишет "Уніан".

Нашли вести пропавшего в колодце глубиной 57 м, который находился на заброшенной территории недалеко от дома, где жил человек. Колодец уже давно высохла и люди, чтобы обезопасить своих детей, прикрыли ее досками.

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Во время поисков мужа жители села увидели, что колодец снова открыт. Там нашли погибшего. Его тело со дна достали спасатели службы чрезвычайных ситуаций.

При осмотре судмедэксперт обнаружил ссадины головы, рук и ног, характерные для падении с высоты. Других телесных повреждений, которые бы свидетельствовали о насильственной смерти, не обнаружено. Окончательную причину смерти установит экспертиза.

Близ Тернополя в поле обнаружили тело исчезнувшего мужчины. В полицию сообщил сельский голова Петриков. Рассказал, что умершему на вид лет 50.