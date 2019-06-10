В колодце для полива погибли двое людей. Фото: УНН

На Херсонщине во время проведения работ с бензопомпой в колодце для полива погибли два человека. Еще двое - отравились неизвестным газом.

"На глубине примерно 12 м во время проведения работ с бензопомпой погибли 2 человека и 2 человека получили отравление неизвестным газом при попытке спасти предыдущих. В 18 час. 45 мин силами личного состава пожарно-спасательного подразделения тела погибших и двух пострадавших извлечено на поверхность", - сообщает УНН.

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Для установления точной причины смерти тела направили на судебно-медицинскую экспертизу. Одного из пострадавших доставили в больницу. Другой от госпитализации отказался.

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