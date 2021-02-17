В Киве задержали двух насильников-педофилов

Насильников-педофилов задержали в Киеве.

Киевские правоохранители задержали двух мужчин по подозрению в изнасилованиях девятилетнего ребенка и 18-летнего парня.

Преступления произошли в Оболонском и Голосеевском районах столицы, пишет OBOZREVATEL.

Насильникам 28 и 47 лет. Они – жители Киева.

"28-летний мужчина на протяжении года дома насиловал девятилетнего пасынка, когда его мать была на работе. Женщина долгое время не замечала происходящего, пока ребенок сам не рассказал ей", – сообщил источник.

Мать мальчика и подозреваемый не были расписаны.

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Во втором случае 18-летнего парня насиловал мужчина, который жил в том же многоквартирном доме.

Правоохранители продолжают расследование.

В первые полтора месяца нового года произошло несколько преступлений, где жертвами насильников стали дети. В г. Мариуполь (Донецкая область) 23-летний парень изнасиловал несовершеннолетнего. В Полтаве 13-летнего подростка подозревают в изнасиловании пятилетней девочки. Они находились в одной больничной палате после госпитализации. В Запорожской области 42-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю соседку. Ребенок самостоятельно позвонил в полицию, вырвавшись из рук педофила.