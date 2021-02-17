В Киве задержали двух насильников-педофилов

Киевские правоохранители задержали двух мужчин по подозрению в изнасилованиях девятилетнего ребенка и 18-летнего парня.
Преступления произошли в Оболонском и Голосеевском районах столицы, пишет OBOZREVATEL.
Насильникам 28 и 47 лет. Они – жители Киева.
"28-летний мужчина на протяжении года дома насиловал девятилетнего пасынка, когда его мать была на работе. Женщина долгое время не замечала происходящего, пока ребенок сам не рассказал ей", – сообщил источник.
Мать мальчика и подозреваемый не были расписаны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали педофила, который 2 года насиловал собственного сына
Во втором случае 18-летнего парня насиловал мужчина, который жил в том же многоквартирном доме.
Правоохранители продолжают расследование.
В первые полтора месяца нового года произошло несколько преступлений, где жертвами насильников стали дети.
В г. Мариуполь (Донецкая область) 23-летний парень изнасиловал несовершеннолетнего.
В Полтаве 13-летнего подростка подозревают в изнасиловании пятилетней девочки. Они находились в одной больничной палате после госпитализации.
В Запорожской области 42-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю соседку. Ребенок самостоятельно позвонил в полицию, вырвавшись из рук педофила.
Комментарии