В Кишиневе произошел мощный взрыв: много погибших

В Кишиневе произошел мощный взрыв в многоэтажке. Фото: ТСН.

В Кишиневе (Молдова) в многоэтажке взорвался газовый баллон. Погибли по меньшей мере 8 человек, много пострадавших.

Взрыв произошел на 15-м этаже дома в жилом микрорайоне Ришкановка. Среди пострадавших - один из спасателей, который принимал участие в работах по ликвидации последствий взрыва. Об этом сообщили в Департаменте чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы.

"Вероятно, взорвался газовый баллон в одной из квартир. Некоторые жители пользовались баллонами, поскольку дом не подключен к газу. На месте взрыва продолжают работать спасатели, пожарные и медики. Движение транспорта по Московскому проспекту закрыто, поскольку существует опасность дальнейшего обрушения дома", - сообщили в ведомстве.

Спасатели осуществляют эвакуацию жителей. Ситуация осложняется тем, что на верхних этажах заклинило двери квартир, жильцы не могут покинуть свои дома.

Правоохранители готовятся начать уголовное производство.

В конце сентября в центре Киева на улице Михаила Драгомирова произошел мощный пожар в жилом комплексе "Новопечерские липки".