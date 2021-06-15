В киевском спортклубе произошла трагедия

В спортклубе Sportlife, который находится в ТРЦ Retro Ville на просп. Правды, 47, во время тренировок умер посетитель.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.
Отмечается, что мужчине почти час оказывали медицинскую помощь, но спасти не удалось.
"Помощь оказывал также клиент клуба, который в это время просто занимался в зале. Врач клуба просто стоял рядом", - говорится в посте.
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Бригада "скорой" помощи якобы приехала только через 20 мин. Причина смерти и личность умершего пока неизвестны.
"У них еще и не вся аппаратура работала", - добавили авторы.
В Киеве разбился тренер по бодибилдингу Руслан Акижанов. Он на мотоцикле влетел в автомобиль такси. Предварительно, таксист на Hyundai поворачивал на ул. Петлюры в тот момент, когда Акижанов на мотоцикле ехал по бульв. Шевченко в сторону площади Победы. Не успев среагировать на манёвр водителя, мотоциклист зацепил машину. Погибший был в браке с фитнес-тренером. Воспитывали трех дочерей 12, 3 лет и 12-месяцев.
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