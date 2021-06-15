В киевском спортклубе произошла трагедия

Что стало причиной смерти посетителя клуба, неизвестно. Фото: "Киев Оперативный"

В спортклубе Sportlife, который находится в ТРЦ Retro Ville на просп. Правды, 47, во время тренировок умер посетитель.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

Отмечается, что мужчине почти час оказывали медицинскую помощь, но спасти не удалось.

"Помощь оказывал также клиент клуба, который в это время просто занимался в зале. Врач клуба просто стоял рядом", - говорится в посте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прохожие более часа проходили мимо трупа мужчины

Бригада "скорой" помощи якобы приехала только через 20 мин. Причина смерти и личность умершего пока неизвестны.

"У них еще и не вся аппаратура работала", - добавили авторы.

В Киеве разбился тренер по бодибилдингу Руслан Акижанов. Он на мотоцикле влетел в автомобиль такси. Предварительно, таксист на Hyundai поворачивал на ул. Петлюры в тот момент, когда Акижанов на мотоцикле ехал по бульв. Шевченко в сторону площади Победы. Не успев среагировать на манёвр водителя, мотоциклист зацепил машину. Погибший был в браке с фитнес-тренером. Воспитывали трех дочерей 12, 3 лет и 12-месяцев.