В киевском парке трое детей провалились под лед

Дети провалились под лед на озере. Фото: Патрульная полиция

В Киеве трое детей провалились под лед. Их спасли патрульные и неравнодушный прохожий.

Происшествие случилось в парке "Партизанская слава", сообщают в МВД.

Двое парней и девочка думали, что лед на озере выдержит их, но провалились. До приезда патрульных на помощь бросился неравнодушный мужчина. Он вытащил из воды 12-летнюю девочку. В водоеме оставались еще двое 14-летних парней, которые из последних сил держались на поверхности. Их вытащили полицейские.

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Один из них бросился в воду, разбил лед руками и подплыл к утопающих. Он вытащил одного из подростков на берег. Тем временем другой патрульный взял в служебном автомобиле трос и бросил другом парню. Совместными усилиями напарники вытащили и его.

Инспекторы посадили спасенных в служебный автомобиль, отдали им свой сухую одежду и оказывали помощь до приезда скорой.

14-летних ребят госпитализировали в детскую больницу. Патрульные вызвали в медицинское учреждение родителей и работников ювенальной превенции.

В воскресенье 15-летний школьник утонул в Черкасской области. Вместе с ним по льду сельского пруда гулял товарищ. Ему удалось спастись.