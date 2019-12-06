В киевском метро искали взрывчатку

Взрывчатку в метро искали на станции "Дарница". Фото: ТСН

Вечером 5 декабря киевскую станцию ​​метрополитена "Дарница" срочно закрыли на вход и выход из-за информации о возможной взрывчатке.

Помещение обследуют специалисты, сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

О "минировании" по телефону сообщил неизвестный. Станция подземки закрыта для пассажиров.

Впоследствии в столичной подземке сообщили, станция метро, ​​на которой искали взрывчатку, возобновила работу. Ее тщательно проверили. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Напомним, ранее суд приговорил к 6 годам лишения свободы "минера" ​​столичного метро. Мужчина сообщал о якобы минировании станции "Гидропарк".