В киевском метро искали взрывчатку

Вечером 5 декабря киевскую станцию метрополитена "Дарница" срочно закрыли на вход и выход из-за информации о возможной взрывчатке.
Помещение обследуют специалисты, сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".
О "минировании" по телефону сообщил неизвестный. Станция подземки закрыта для пассажиров.
Впоследствии в столичной подземке сообщили, станция метро, на которой искали взрывчатку, возобновила работу. Ее тщательно проверили. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
Напомним, ранее суд приговорил к 6 годам лишения свободы "минера" столичного метро. Мужчина сообщал о якобы минировании станции "Гидропарк".
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