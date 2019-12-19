 
Ексклюзивы
1/5
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 297
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 945
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 837
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1080
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1512
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2763
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 531
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2547
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1179
Фото
Все фото
3
3
3
5
3
В киевском кальян-баре торговали кокаином
В киевском кальян-баре торговали кокаином
Поймали военного, который продавал наркотики
Поймали военного, который продавал наркотики
Заместителя начальника отдела полиции задержали на взятке
Заместителя начальника отдела полиции задержали на взятке
В Одессе сожгли 4 тонны наркотиков фото
В Одессе сожгли 4 тонны наркотиков фото
Митинг под Радой: госпитализировали полицейских и травмировали журналистов
Митинг под Радой: госпитализировали полицейских и травмировали журналистов
Видео
Все видео
Горе-матери, которая заморила детей голодом, отменили приговор
Горе-матери, которая заморила детей голодом, отменили приговор
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Дело Шеремета: Положинский поддержать Антоненко в суде
Аваков: інформация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: інформация об убийстве Шеремета шокирует
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1080
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 504
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1179
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2664
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11241
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 873
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
четверг, 19 декабря 2019 13:21

В киевском кальян-баре торговали кокаином
3

  Комментировать

Электронные сигареты с каннабисом
Фото: СБУ
Кокаин
Виновников задержали

В одной из кальянных Киева продавали кокаин.

Наркоторговлю организовал сам владелец заведения, сообщили в Сегодня.

В баре продавали контрабандные наркотики, которые владелец, уроженец одной из стран Ближнего Востока, доставал через своих знакомых. Товар распространяли не только с помощью бара, а и создали сеть наркодилеров по всей Киевской области. Ежемесячно распродавали почти килограмм кокаина.

Во время обыска, который проводили сотрудники СБУ, в кальян-баре и дома у подозреваемых нашли около 200 граммов кокаина, 30 электронных сигарет с каннабисом. Стоимость изъятых наркотиков - больше 700 тысяч гривен.

Сейчас владельцу сообщили о подозрении, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе сожгли 4 тонны наркотиков фото

В Испании арестовали подводную лодку, на которой везли кокаин из Колумбии. На субмарине были двое эквадорцев и испанец. На борту — три тонны наркотиков на сумму $121 млн — 2,9 млрд грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В киевском кальян-баре торговали кокаином». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Украинцы захватили корабль на Черном море

"Нам говорят замечательные речи, а готовят удар в спину"

Николай Лукаш ввел новые слова в украинский язык

Варили пиво и просили здоровья - как украинцы проводили Николая

Подарок к Николаю: Приватбанк перешел в государственную собственность

Немецкий маньяк продавал мясо в рестораны

Самое читаемое
&quot;Ни о чем не жалею&quot;: актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
"Ни о чем не жалею": актриса Дисней объяснила, почему пошла в порно
9
 1 Просмотров: 23022
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
 Просмотров: 9387
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя
Обзывал и грубил: пассажиры автобуса, разбившегося под Черниговом, рассказали о поведении водителя Просмотров: 8667
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира
В бою Лопес не увидит Ломаченко – экс-чемпион мира Просмотров: 8622
Субсидия деньгами: эксперт назвал плюсы и минусы монетизации
Субсидия деньгами: эксперт назвал плюсы и минусы монетизации
 1 Просмотров: 6597
Происшествия
В Киеве нашли обнаженную убитую женщину
В Киеве нашли обнаженную убитую женщину Просмотров: 810
В Николаеве таксист стрелял в пассажира
В Николаеве таксист стрелял в пассажира Просмотров: 180
Горе-матери, которая заморила детей голодом, отменили приговор
Горе-матери, которая заморила детей голодом, отменили приговор
 Просмотров: 666
Поймали военного, который продавал наркотики
Поймали военного, который продавал наркотики
3
 Просмотров: 540
4-летняя девочка застряла в батарее
4-летняя девочка застряла в батарее Просмотров: 657
Больше всего комментируют
11
"Старые "элиты" сповротивляются" - Зеленский о стычках у Рады
5
Столкновения под парламентом: полиция задержала 26 человек
4
Верховная Рада поставила точку в вопросе неприкосновенности
3
Подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери
3
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
Голосов: 686
Голосование Что думаете о расследовании дела Шеремета?
  • Это попытка дискредитации волонтеров и добровольцев
  • Верю следователям. Война против России не дает право на убийства в мирной Украине
  • Сложно сказать. Надо дождаться все доказательства и суд
  • Силовики досадно ошиблись
  • Дело фейковое. Отвлекает от переговоров с Россией
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua