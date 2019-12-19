В киевском кальян-баре торговали кокаином

Фото: СБУ

В одной из кальянных Киева продавали кокаин.

Наркоторговлю организовал сам владелец заведения, сообщили в Сегодня.

В баре продавали контрабандные наркотики, которые владелец, уроженец одной из стран Ближнего Востока, доставал через своих знакомых. Товар распространяли не только с помощью бара, а и создали сеть наркодилеров по всей Киевской области. Ежемесячно распродавали почти килограмм кокаина.

Во время обыска, который проводили сотрудники СБУ, в кальян-баре и дома у подозреваемых нашли около 200 граммов кокаина, 30 электронных сигарет с каннабисом. Стоимость изъятых наркотиков - больше 700 тысяч гривен.

Сейчас владельцу сообщили о подозрении, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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В Испании арестовали подводную лодку, на которой везли кокаин из Колумбии. На субмарине были двое эквадорцев и испанец. На борту — три тонны наркотиков на сумму $121 млн — 2,9 млрд грн.