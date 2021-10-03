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воскресенье, 03 октября 2021 06:36

В Киевской области полиция изъяла арсенал боеприпасов и оружие

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В Киевской области полиция изъяла арсенал боеприпасов и оружие
Злоумышленник задержан. Фото: Нацполіція

Полиция Киевщины по горячим следам задержала профессионального вора, который ворвался в магазин на Бориспольщине в ночь на 1 октября. У него изъяли похищенные вещи, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Установлено, что правонарушитель открыл заднюю дверь магазина с помощью фомки, забрал сигареты и продукты на сумму почти 100 тысяч гривень и скрылся с места преступления.

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В ходе досудебного расследования установлено, что к преступлению причастен 37-летний житель Броварского района, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений насильственного характера в составе преступной группы.

В ходе обысков у фигуранта изъяли похищенные вещи, а также огнестрельное оружие, гранату Ф1, два гранатомета, орудия для проникновения в жильё. Злоумышленник задержан.

В Николаеве военный Вооруженных сил сбывал оружие из состава одной из воинских частей.

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