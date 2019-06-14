В Киеве женщина упала с 11-го этажа

Ночью 14 июня 36-летняя женщина выпала из квартиры на 11-м этаже в Днепровском районе Киева.

Ее тело около 16-этажки обнаружили в 6:00, сообщила пресс-секретарь полиции Днепровского района Киева Анна Шевчук.

Автор: kiev.informator.ua 36-летняя женщина выпала из квартиры на 11 этаже в Днепровском районе Киева



"В полицию поступило сообщение о том, что у дома на Русановской набережной лежит женщина с признаками, характерными для падения с высоты", - отметила Шевчук, передает УНН.

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При падении пострадавшая также ударилась о дерево, ветви которого сломались, пишет "Информатор".

Автор: kiev.informator.ua 36-летняя женщина выпала из квартиры на 11 этаже в Днепровском районе Киева

Женщина проживала в квартире одна, по предварительным данным. Ее тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Причины падения устанавливают.

Возле 23-этажного дома в Киеве на асфальте обнаружили мертвую девушку. Инцидент произошел на просп. Николая Бажана, 14. Предварительно, девушка и парень сидели в подъезде на 11-м этаже. Они говорили и выясняли отношения. Однако в какой-то момент она выпрыгнула с 11-го этажа.