В Киеве женщина с коктейлем "Молотова" и пистолетом ограбила банк

Во вторник, 20 июля, на ул. Автозаводской, 99 в Киеве ограбили отделение Укрсиббанка.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

Фото: "Новини Live"

"Персона женского пола зашла в отделение банка, бросила коктейль "Молотова" и, угрожаю пистолетом, забрала деньги у кассиров", - говорится в посте.

Отмечают, что для розыска и задержания злоумышленницы ввели план-перехват "Гром".

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"Благодаря слаженной и оперативной работе правоохранителей нападавшую задержали. Информация уточняется", - добавили в посте.

Грабительница - киевлянка 1991 года рождения. Сейчас ее проверяют на адекватность.

У ветерана АТО Александра Добродомова из Боровой Харьковской области мошенники украли с карты деньги, которые воину собирали на операцию. 2014-го Добродомов служил в Донецкой области.