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пятница, 18 декабря 2020 10:11

В Киеве заминировали авто. Перекрыты дороги

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В Киеве заминировали авто. Перекрыты дороги
В Киеве обнаружили заминированный автомобиль. Фото: glavcom.ua

В Киеве на Виноградаре на выезде со двора обнаружили заминированный автомобиль.

Работают взрывотехники, перекрыты дороги, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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"На улице Гонгадзе перекрыто несколько выездов из дворов. Люди не могут выехать на работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об "отголосках ООС".

В Днепровском районе Киева сотрудники станции технического обслуживания во время осмотра автомобиля обнаружили гранату РГД-5. По словам 39-летнего владельца автомобиля, который подрабатывает в службе такси, на ночь он оставил авто на улице, а когда утром подошел и увидел подозрительный провод из-под колеса, решил обратиться за помощью к специалистам.

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