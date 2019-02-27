В Киеве заминировали аэропорт

27 февраля около 14:55 в службу аэропорта на электронную почту поступила информация о заминировании международного аэропорта "Киев".

Сейчас идет эвакуация пассажиров из терминалов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Автор: facebook.com/airportkiev 27 февраля в службу аэропорта на электронную почту поступила информация о заминировании международного аэропорта "Киев"

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На место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа, которые обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию.

В Кривом Роге на Днепропетровщине сообщили об одновременном заминировании 6 школ в 3 районах. Сообщение в Криворожский отдела полиции поступило от неизвестной женщины.