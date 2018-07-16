В Киеве закрыли станцию метро - ищут взрывчатку

На станцию "Гидропарк" не пускают пассажиров. Фото: nashkiev.ua

Из-за сообщения о возможном минировании в Киеве закрыли станцию ​​метро "Гидропарк".

Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

"Станция "Гидропарк" закрыта для пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью 16 июля искали взрывчатку на столичной железнодорожной станции "Караваевы Дачи". Как сообщает "Информатор", персонал и пассажиров эвакуировали. Пока работали спецслужбы, поезда через станцию ​​проходили без остановки, а некоторые задержали до открытия станции.

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