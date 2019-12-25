В Киеве загорелись сауны с людьми

Утром 25 декабря в Киеве произошел пожар в мини-саунах в районе Южного моста. В них остались заблокированными люди.

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К ликвидации возгорания уже привлечены пожарные. Спасатели пытаются открыть одну из беседок, где могут быть люди, сообщает на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Домики, где сделали сауну, установлены незаконно Зв'язані слова син. указанный · фиксированный · поставленный · заданный · определяемый · назначенный · данный · зафиксированный · открытый · отмеченный · осуществленный · развернутый · констатированный · доказанный · смонтированный · монтированный · водруженный · определенный · предустановленный · условленный · известный · ясный · предписанный · положенный · принятый · введенный · учрежденный · утвержденный · устроенный · традиционный · общепринятый · статутный · обыкновенный ант. неопределенный · неустановленный рід. устанавливать · установить · установиться · установляться · установленье · установление · установка Словник установленный дієприкм установлений, поставлений (положенный, поставленный) повідомити про помилку

Кроме того, домики, где произошел пожар, установлены незаконно.

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Вечером 22 декабря произошел пожар в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната . Погибли 4 пациентов, еще трое получили травмы. Причиной пожара в психоневрологическом диспансере в Бутковке Старобельского района Луганской области могла стать неисправность электросети. Об этом рассказал и. о. начальника ГСЧС в Луганской области Сергей Горбань.