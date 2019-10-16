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В Киеве задержали мошенника, который напечатал 7 млн фальшивых гривен

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В Киеве задержали мошенника, который напечатал 7 млн фальшивых гривен
Мошенник пытался сбыть поддельные гривны. Фото: ТСН

В Киеве задержали 22-летнего мошенника, который хотел купить валюту за фальшивые гривны.

Парень разместил на сайте объявление о покупке иностранной валюты, на которое отреагировал пострадавший. Во время встречи в автомобиле подозреваемого потерпевший продемонстрировал наличие 15 тысяч долларов США для обмена. Однако, когда мошенник передал ему гривни, мужчина обнаружил, что денежные купюры ненастоящие. Обмен не состоялся. Афериста задержали по горячим следам, сообщила пресс служба прокуратуры Киева.

Во время обыска дома у парня нашли около 7 млн ​​грн фальшивок и оборудования для их изготовления.

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Правоохранители проводят следственные действия и устанавливают возможных соучастников преступления, а также аналогичные эпизоды в других районах столицы.

В Киеве двое мошенников через фиктивные пункты обмена валют обманывали людей на большие суммы. Преступники брали в аренду помещения, которые имели запасной выход, обустраивали их под пункты обмена валют. После этого размещали в интернете объявления о покупке и продаже иностранной валюты по завышенному курсу.

Таким образом двое преступников в период с июля по август 2017 года выманили около 2,7 млн грн

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