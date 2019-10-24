В Киеве задержали банду клофелинщиц

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве задержали трех женщин, которые напоили мужчину клофелином и ограбили его. Забрали мобильный телефон и банковские карточки, с которых впоследствии сняли деньги.

Происшествие случилось около 11 часов на площади Вокзальной. Пострадавший сообщил, что накануне познакомился с тремя женщинами, с которыми решил провести время в кафе. Далее он ничего не помнит, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"За предоставленным пострадавшим описанием злоумышленниц, их заметили на автостанции. При осмотре полицейские обнаружили у подозреваемых вещи пострадавшего и бутылочку с неизвестным веществом, которое отправили на экспертизу. Также выяснилось, что злоумышленницы успели снять с банковской карточки мужчины 900 гривен", - рассказал начальник управления полиции Киева Андрей Крищенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воры изображали таксистов и грабили людей

Задержанные - жительницы Киева и Винницкой области, двое из них - ранее судимые за кражи.

Женщин задержали. Уголовное производство открыли по статье "разбойное нападение". За это грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В ходе расследования будут назначены экспертизы для того, чтобы проверить, действительно ли пострадавшему подсыпали неизвестное вещество, от которого он потерял сознание, и какое именно. Также проверят возможную причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

На Херсонщине задержали 37-летнюю женщину, которая травила клофелином отдыхающих на черноморских курортах. Жертвами злоумышленницы стали 65-летний гражданин Германии и 33-летний житель Херсона.