В Киеве задержали автомобиль с гранатами

В Киеве, на Заболотного, патрульные остановили "Форд".

Автомобиль проходил по ориентировке как транспортное средство, с которого стреляли, сообщает "Киев оперативный".

Автомобиль с гранатами задержали в Киеве

Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили несколько гранат, одна из которых была с запалом. На место происшествия вызвали взрывотехников, спасателей и следователей столичного Главного управления полиции.

Автомобиль с гранатами задержали в Киеве

Правоохранители пытаются выяснить, откуда взялся такой арсенал оружия.

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Автомобиль с гранатами задержали в Киеве

В метро Харькова полиция задержала военнослужащего из Запорожья. У него изъяли ручной противотанковый гранатомет и боеприпасы.