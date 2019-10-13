В Киеве задержали автомобиль с гранатами

В Киеве, на Заболотного, патрульные остановили "Форд".
Автомобиль проходил по ориентировке как транспортное средство, с которого стреляли, сообщает "Киев оперативный".
Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили несколько гранат, одна из которых была с запалом. На место происшествия вызвали взрывотехников, спасателей и следователей столичного Главного управления полиции.
Правоохранители пытаются выяснить, откуда взялся такой арсенал оружия.
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В метро Харькова полиция задержала военнослужащего из Запорожья. У него изъяли ручной противотанковый гранатомет и боеприпасы.
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