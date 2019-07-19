В Киеве возле метро мужчину придавило плитами

Возле станции метро Святошин в Киеве мужчину придавило к земле опалубкой и плитами.
ЧП произошло около 14:00 в переходе к электропоездам, где проводят ремонт, сообщил ТСН.
Люди проходили рядом со строительными материалами, которые в одно мгновение поползли на них.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии
В результате пострадавшему придавило ноги, спасали из-под завала его строители.
Киевский метрополитен не комментировал ситуацию.
5 российских граждан держали более 40 человек в трудовом рабстве под видом реабилитационного центра.
Людей держали в 6 центрах, пишет пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Комментарии