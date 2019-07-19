В Киеве возле метро мужчину придавило плитами

Возле станции метро Святошин в Киеве мужчину придавило к земле опалубкой и плитами.

ЧП произошло около 14:00 в переходе к электропоездам, где проводят ремонт, сообщил ТСН.

Люди проходили рядом со строительными материалами, которые в одно мгновение поползли на них.

Фото: ТСН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии

В результате пострадавшему придавило ноги, спасали из-под завала его строители.

Киевский метрополитен не комментировал ситуацию.

5 российских граждан держали более 40 человек в трудовом рабстве под видом реабилитационного центра. Людей держали в 6 центрах, пишет пресс-служба прокуратуры Киевской области.