В Киеве в полуразваленном доме нашли детей

В Киеве семья с 2-мя маленькими детьми жила в заброшенном доме. Фото - kyiv.npu.gov.ua

В Киеве семью с двумя маленькими детьми обнаружили в заброшенном доме на ул. Цимбалов Яр.

Они недавно приехали в столицу из Тернопольской области, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Дом был в аварийном состоянии - без отопления, света и водоснабжения. Все комнаты были завалены мусором.

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Чиновники службы по делам детей и семьи забрали найденных детей в больницу.

На 32-летнюю мать детей составили административный протокол.

В Одессе мать бросила 6 детей на улице вместе с несовершеннолетним двоюродным братом. Дети провели на детской площадке и у пруда 2 суток. Были почти голые и ели сырой лук.