В Киеве в полуразваленном доме нашли детей

В Киеве семью с двумя маленькими детьми обнаружили в заброшенном доме на ул. Цимбалов Яр.
Они недавно приехали в столицу из Тернопольской области, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Дом был в аварийном состоянии - без отопления, света и водоснабжения. Все комнаты были завалены мусором.
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Чиновники службы по делам детей и семьи забрали найденных детей в больницу.
На 32-летнюю мать детей составили административный протокол.
В Одессе мать бросила 6 детей на улице вместе с несовершеннолетним двоюродным братом. Дети провели на детской площадке и у пруда 2 суток. Были почти голые и ели сырой лук.
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