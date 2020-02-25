В Киеве в коллекторе погибли 3 мужчин

Фото: kiev.informator.ua

Утром 25 февраля в Киеве возле дома по ул. Набережно-Корчеватская, 56/66 произошел пожар. В коллекторе теплотрассы горел мусор.

На пепелище спасатели обнаружили тела трех мужчин, сообщает Информатор.

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На данный момент личности погибших не установлены. Предварительно, мужчины задохнулись.

Детали происшествия устанавливаются.

В Киеве в результате пожара в коллекторе на ул. Саперно-Слободской погиб мужчина. Его обгоревшее тело достали спасатели КАРС совместно с правоохранителями.