В Киеве утонули два человека

Полицейские расследуют чрезвычайные случаи. Фото: "Цензор.нет"

За прошедшие выходные на водных объектах Киева погибли 2 человека.

28 июля в 12.40 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Оболонском районе столицы, в озере Горащиха обнаружили тело человека, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отделением водолазной службы КП "Плесо" на расстоянии 60 м от берега на глубине 4 м было обнаружено тело мужчины 1997 года рождения.

В тот же день в 14.51 поступило сообщение о том, что тело человека обнаружили в заливе Галерный на ул. Набережно-Корчеватская, 31. Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения на расстоянии 70 м от берега на глубине 7 м достали тело мужчины 1971 года рождения.

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Причину обеих трагедий устанавливают правоохранительные органы.

В Анталии с мая по июнь умерли 13 украинцев, которые приехали в Турцию отдыхать и лечиться.