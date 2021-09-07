В Киеве у маршрутки отлетело колесо - в остановку

В Киеве маршрутное такси на ходу "потеряло" заднюю полуось. Она прилетела в остановку и разбило стекло. Инцидент произошел 7 сентября на 415-м маршруте.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

Автор: dtp.kiev.ua В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо и влетело в остановку

"Водитель неохотно раздал назад деньги пассажирам. Не всем, а только тем, кто захотел. Теперь ждет техпомощь", - говорится в посте.

Отпавшее колесо разбило стекло в МАФе и сломало мусорную урну. Произошло все на Харьковском шоссе. Никто не пострадал, уточнило сообщество dtp.kiev.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С колесами, но без дверей: в Киеве заметили аварийную маршрутку

Маршрутные такси исчезнут со столичных дорог. По словам мэра города Виталия Кличко, состоится это через два-три года. Пока местные власти не могут запретить работу этого вида транспорта, поскольку он "выполняет свою функцию".