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вторник, 07 сентября 2021 17:08

В Киеве у маршрутки отлетело колесо - в остановку

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В Киеве маршрутное такси на ходу "потеряло" заднюю полуось. Она прилетела в остановку и разбило стекло. Инцидент произошел 7 сентября на 415-м маршруте.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

Автор: dtp.kiev.ua
  В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо и влетело в остановку
В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо и влетело в остановку

"Водитель неохотно раздал назад деньги пассажирам. Не всем, а только тем, кто захотел. Теперь ждет техпомощь", - говорится в посте.

Отпавшее колесо разбило стекло в МАФе и сломало мусорную урну. Произошло все на Харьковском шоссе. Никто не пострадал, уточнило сообщество dtp.kiev.ua.

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Маршрутные такси исчезнут со столичных дорог. По словам мэра города Виталия Кличко, состоится это через два-три года. Пока местные власти не могут запретить работу этого вида транспорта, поскольку он "выполняет свою функцию".

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07
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