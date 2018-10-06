В Киеве Suzuki сбил велосипедиста

Велосипедист попал под колеса авто. Фото: Еспресо

В Киеве на улице Жилянской, возле сквера Дмитрия Пешева, автомобиль Suzuki сбил велосипедиста.

Парня с закрытой черепно-мозговой травмой и рваными ранами забрали врачи "скорой", передают Вартови.Еспресо.

На место происшествия приехали друзья велосипедиста. Говорят, что он уже попадал в подобное ДТП, но тогда водитель с места происшествия скрылся.

На месте аварии работает Нацполиция. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

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В пгт. Безлюдовка Харьковской области мужчина на автомобиле "ВАЗ" совершил смертельный наезд на группу велосипедистов, погибла женщина. Кроме того, в аварии пострадали два 16-летних парня.