В Киеве разыскивают подозреваемого в убийстве мужчину

В Киеве разыскивают 41-летнего Павла Аккуратова, которого подозревают в убийстве.
"Среди примет подозреваемого: рост - примерно 170-175 см, русые короткие волосы, на вид - 35-40 лет, худощавое телосложение. Мужчина не имеет постоянного места жительства, поэтому может вести бродячий образ жизни", - сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Мужчину подозревают в убийстве, которое произошло 17 декабря прошлого года в Лабораторном переулке.
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Любую информацию о местонахождении Павла Аккуратова просят сообщать полиции по номеру 102.
Утром 6 января в Одессе задержали подозреваемых в жестоком убийстве на Подоле в Киеве двух девушек - 16-летней Марии Камыненой и 19-летней Евы Лысенко. Задержание произошло около 4:40 утра.
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