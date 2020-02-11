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вторник, 11 февраля 2020 10:10

В Киеве раненый мужчина дошел до своего дома и умер
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В Киеве порезали 41-летнего мужчину. Перед смертью он смог дойти домой и описать нападавшего
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве порезали 41-летнего мужчину. Перед смертью он смог дойти домой и описать нападавшего
В Киеве порезали 41-летнего мужчину. Перед смертью он смог дойти домой и описать нападавшего
В Киеве порезали 41-летнего мужчину. Перед смертью он смог дойти домой и описать нападавшего
В Киеве порезали 41-летнего мужчину. Перед смертью он смог дойти домой и описать нападавшего

В Голосеевском районе Киева около полуночи 11 февраля порезали 41-летнего мужчину.

С ранением в живот он смог дойти домой на ул. Замывную. Дома была падчерица мужчины. Она сразу вызвала "скорую" и полицию. Но мужчина умер, не дождавшись приезда медиков, пишет Информатор.

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Перед смертью раненый успел описать падчерице нападавшего.

Все подробности трагедии устанавливают следователи.

В Киеве в Святошинском районе во время встречи зарезали мужчину. Это произошло на улице Покотило недалеко от станции скоростного трамвая Генерала Потапова.

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Дата
11
февраля

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