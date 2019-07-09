В Киеве прицеп фуры расплющил голову водителя

На проспекте Победы в Святошинском районе Киева фура раздавила голову водителя.
По словам пассажира, в грузовике возникла техническая неисправность - дала сбой система коррекции высоты автомобиля. Водитель полез под прицеп, чтобы посмотреть. И по неизвестным причинам он опустился именно в тот момент, когда мужчина заглядывал под него. Его голова оказалась между колесом и рамой прицепа. В результате голову просто раздавило, сообщает "Эспрессо".
Пассажир, когда увидел, что мужчина не шевелится, сразу вызвал скорую помощь, спасателей и полицию.
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Водитель (в возрасте около 40-45 лет) скончался на месте, поэтому спасателям оставалось только поднять прицеп и достать тело мужчины.
Отмечается, что он спешил домой в Житомирскую область, ведь его внучке завтра исполняется 1 год.
Причину трагедии должны установят эксперты.
В Херсоне на улице 1-й Рыбной 50-летнего мужчину раздавило между грузовиками. Трагедия произошла, когда херсонец проходил между двумя машинами.
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